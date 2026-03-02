Corpo de mulher que morreu após carro ser arrastado durante chuva na divisa de Sergipe e AL é sepultado

Foi sepultado no fim da tarde do último domingo (1º), o corpo de Solange Lima da Silva, de 39 anos, que morreu após o carro em que ela estava com o marido Elian Caetano Torres, 44, ser arrastado pela água durante um temporal na Rodovia AL-225, na divisa entre Sergipe e Alagoas.

Segundo familiares, o velório e o sepultamento foram realizados na cidade de Canindé de São Francisco, onde o casal morava. Eles haviam viajado para Alagoas para visitar a irmã de Elian , e o acidente aconteceu quando retornavam na madrugada deste sábado (28). O casal tem um filho de 19 anos.

Ainda de acordo com familiares, o Corpo de Bombeiros realizou buscas na região, mas Elian ainda não foi localizado. A previsão é que as buscas sejam retomadas nesta segunda-feira (2).

A Defesa Civil de Canindé informou que o tráfego de veículos entre os municípios está totalmente interditado na região onde aconteceu o acidente. Já a Defesa Civil do Estado de Sergipe disse que enviou equipes até o local e está monitorando a situação.

Fonte: G1 Sergipe