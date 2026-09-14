Corpo é encontrado em área de mangue no município de Maruim

O corpo de um homem foi encontrado preso em uma área de mangue no rio Sergipe, nas proximidades do povoado Mata de São José, em Maruim. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), na noite do sábado, 12.

Segundo informações repassadas à corporação, pescadores locais avistaram o corpo em um trecho do rio próximo à antiga estação. Para realizar a retirada, os bombeiros utilizaram canoas e conduziram o corpo até as margens.

De acordo com populares presentes no local, o corpo apresentava sinais de putrefação. Após o resgate, a equipe do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM) realizou o ensacamento e permaneceu aguardando a chegada da Criminalística e do Instituto Médico-Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos periciais.

A Polícia Militar também esteve no local, auxiliando na segurança e na preservação da área.

Fonte: Infonet