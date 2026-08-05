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Corpo encontrado em praia da Barra dos Coqueiros é de jovem que se afogou em Aracaju

Screenshot 2026-08-05 at 09-36-02 Corpo na Barra dos Coqueiros é de jovem desaparecido em Aracaju G1

O corpo localizado por guarda-vidas na tarde desta terça-feira (4), na faixa de areia da Praia da Costa, na Barra dos Coqueiros, é do jovem Maicon Felipe Afonso de Santana, de 23 anos. A informação foi confirmada pelo tio dele Rivaldo Elias Rezende.

Maicon desapareceu no último domingo (2), na Praia dos Artistas, em Aracaju. Segundo testemunhas, o jovem jogava futebol com amigos quando entrou no mar para dar um mergulho.

Em seguida, ele apresentou dificuldades para retornar à faixa de areia e submergiu nas proximidades das pedras. O local conta com placas que sinalizam área de risco e proibição para banho.

Fonte: G1 Sergipe

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