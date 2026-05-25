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Corpos das oito vítimas de acidente com ônibus que iria para Aracaju estão no IML

Screenshot 2026-05-25 at 16-03-09 Acidente na BR-251 Corpos das vítimas são levados ao IML de BH G1

Os corpos das oito vítimas do acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-251 foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) Dr. André Roquette, em Belo Horizonte.

Inicialmente, os corpos haviam sido levados para o IML de Taiobeiras, mas a Polícia Civil decidiu transferi-los para a capital para a continuidade dos trabalhos periciais. Eles saíram do Norte de Minas por volta das 2h desta segunda-feira (25), e a previsão é de chegada a Belo Horizonte no início da tarde.

Segundo a corporação, os corpos passarão por exames de identificação e demais procedimentos periciais no IML da capital.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu por volta das 4h30 na altura do km 234 da BR-251, em Santa Cruz de Salinas.

O ônibus saiu de São Bernardo do Campo (SP) com destino a Aracaju (SE). Já a carreta fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Piracicaba (SP). Após a batida, os veículos pegaram fogo.

Fonte: G1 Sergipe

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