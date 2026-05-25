Corpos das oito vítimas de acidente com ônibus que iria para Aracaju estão no IML

Inicialmente, os corpos haviam sido levados para o IML de Taiobeiras, mas a Polícia Civil decidiu transferi-los para a capital para a continuidade dos trabalhos periciais. Eles saíram do Norte de Minas por volta das 2h desta segunda-feira (25), e a previsão é de chegada a Belo Horizonte no início da tarde.

Segundo a corporação, os corpos passarão por exames de identificação e demais procedimentos periciais no IML da capital.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu por volta das 4h30 na altura do km 234 da BR-251, em Santa Cruz de Salinas.