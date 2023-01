Corredor de catástrofe do Huse é esvaziado

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) conseguiu, na manhã da última sexta-feira, 20, reduzir a superlotação, o que resultou no esvaziamento completo do corredor da Ala Verde Trauma. O espaço era utilizado para abrigar pacientes com enfermidades mais complexas que precisam de cuidados médicos específicos. O resultado é reflexo da otimização e dos serviços voltados para a assistência humanizada.

Historicamente chamado de “corredor da catástrofe”, a ala vinha sendo ocupada por vítimas de acidentes de trânsito que ali ficavam abrigadas em decorrência da superlotação no setor de Trauma, área do hospital destinada a ofertar esse tipo de atendimento específico, como também acolher pacientes que necessitam aguardar por uma cirurgia ou transferência para outra unidade hospitalar.

Para o superintendente do Huse, Waltenis Júnior, o feito, considerado de grande importância no tocante à prestação dos serviços públicos ofertados pela unidade, é resultado de uma grande força-tarefa dos profissionais, alinhados agora a novos processos estratégicos voltados para a humanização dos atendimentos.

“Tudo isso é reflexo de muito trabalho de toda equipe assistencial (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros), que vem somando esforços no sentido de otimizar os processos com o intuito de diminuir o tempo de permanência do paciente na unidade. Esse tem sido o foco de início do nosso trabalho, a criação de processos voltados para a assistência hospitalar, atuando no cuidado e na regulação do acesso, com a qualidade que deve ser exigida”, disse Waltenis Júnior.

Na ocasião, o gestor comemorou também a redução do fluxo de pacientes na Ala Azul, considerada porta de entrada da unidade hospitalar. “Tudo isso é fruto de um grande trabalho de toda equipe, posicionada estrategicamente em processos mais definidos. A expectativa é, cada vez mais, fortalecer essa nova estratégia, para que melhores resultados sejam, a cada dia, alcançados”, finalizou.