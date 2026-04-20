Corrida Rústica reúne cerca de 5 mil participantes em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto realizou, neste domingo, 19, a 31ª Corrida Rústica, reunindo cerca de 5 mil inscritos entre atletas locais e visitantes. O evento integra a programação comemorativa pelos 146 anos do município e contou com percursos de 2,5 km, 5 km, 10 km e 15 km, além de modalidades kids (200m, 400m e 800m) e inclusão (200m), contemplando categorias como geral, atletas lagartenses, servidores públicos e pessoas com deficiência.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Rafael Monteiro, destacou a importância do evento para além da prática esportiva. “A Corrida Rústica é um incentivo direto ao esporte, à saúde e à qualidade de vida, mas também tem um impacto muito positivo na cidade. A gente recebe pessoas de vários lugares, o que movimenta o comércio, fortalece a economia local e valoriza Lagarto como um município que investe em grandes eventos. É gratificante ver a cidade cheia, com esse clima de integração e participação”, afirmou.

Entre os destaques da prova de 5 km, o atleta Egon Bekele, de 37 anos, de São Cristóvão, foi um dos primeiros a cruzar a linha de chegada. “Sou corredor amador, mas gosto muito de participar dessas provas. Consegui chegar entre os primeiros e fico feliz com o resultado. O percurso foi bom e a experiência de correr aqui em Lagarto foi muito positiva”, relatou.

Experiências compartilhadas

A corrida também foi marcada por histórias de incentivo e superação. O casal Lourival Junior, de 39 anos, e Juliane Nascimento, de 38 anos, vieram de Poço Verde e participaram juntos da prova, deixando os filhos em casa para viver a experiência. “Viemos de Poço Verde e a experiência foi incrível. É a primeira vez que corro aqui em Lagarto e com certeza voltarei mais vezes. Já corro há algum tempo, agora eu a incentivo e trouxe ela pra viver essa experiência aqui comigo, a corrida tá de parabéns”, disse Lourival.

Juliane celebrou o momento. “Eu corro há menos tempo, mas a sensação foi ótima, principalmente porque foi a minha primeira corrida fora da minha cidade. Deixamos dois filhos em casa pra viver essa experiência juntos, e com certeza queremos voltar mais vezes. A organização está de parabéns”, afirmou.

Mirelle Lopes, de 26 anos, veio de São Cristóvão e destacou o incentivo ao esporte. “Foi uma experiência nova, nunca tinha corrido aqui em Lagarto. É sempre bom participar e incentivar outras pessoas à prática de exercício físico. A corrida é um esporte que cresce cada vez mais, e a sensação de ver tantas pessoas empenhadas nessa corrida é indescritível”.

Já a lagartense Hayla Monteira, que participou do percurso de 2,5 km, ressaltou a organização e a animação do evento. “A expectativa já estava alta, mas chegando aqui vi que tudo foi muito organizado e a galera bem animada. Já corri antes, mas estava parada há um tempo e resolvi voltar agora, aqui na minha cidade”, relatou.

Inclusão

Aline Fontes, irmã de José Ruan, de 13 anos, que tem Síndrome de Down e autismo, destacou a experiência vivida pela família e a importância da inclusão no evento. “Foi uma experiência incrível, tudo muito bem organizado e com muito apoio, o que trouxe segurança pra gente. Ver ele participando pela primeira vez, com esse incentivo e acolhimento, faz toda diferença. É muito importante dar essa oportunidade, porque mostra que eles podem estar nesses espaços, participar como todo mundo e se sentir parte de tudo isso”, afirmou.

A lagartense Marleide Andrade participou do percurso de 2,4 km ao lado do filho, Heitor Loyola, de 8 anos, que competiu na categoria kids. “Já é meu segundo ano na corrida e, a cada edição, eu me supero. A organização está ainda melhor, mais bonita, e a gente vê muita gente participando, tanto da cidade quanto de municípios vizinhos, isso é muito importante”, destacou. Animado, Heitor celebrou a experiência. “Já corri a primeira vez e gostei muito. Agora tô pronto pra segunda, eu corro um pouquinho toda noite e tô muito feliz”, disse o jovem atleta.

A programação foi encerrada com show da artista Tatah Santana, realizado na Avenida da Bica, local de largada e chegada da prova.

Fonte: Prefeitura de Lagarto