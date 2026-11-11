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Courtois revela que ignorou Mourinho em volta do técnico ao Real Madrid

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Aos 34 anos, Thibaut Courtois vive sua nona temporada no Real Madrid, com 15 jogos em 2026-27. Depois de trabalhar com José Mourinho no Chelsea, o goleiro belga reencontrou o treinador português na capital espanhola, onde outrora foram rivais, quando Courtois representou o Atlético de Madrid.

“É bom voltar a trabalhar com ele [José Mourinho]. Mas, sem querer, ignorei a primeira mensagem dele durante duas semanas. Estava na Copa do Mundo, não tive rede durante um voo e não vi uma série de mensagens. Então, depois de um jogo pela Bélgica, recebi outra mensagem dele e questionei um colega se o contato era real”, disse o arqueiro.

“No princípio da temporada tivemos duas fases, mas, agora, atravessamos um bom momento no Real Madrid”, comentou.

O goleiro da Bélgica falou à Sky durante o evento Web Summit, em Lisboa.

“Acho que ele [José Mourinho] reconhece que está mais maduro e se resguarda mais, algo que ganhou com a experiência. Me lembro que no Chelsea era mais impulsivo e agressivo no vestiário. Agora talvez seja um pouco menos. Mas mantém a personalidade e a presença. É inevitável. Ele entra numa sala e você sente a presença dele. E nós precisávamos de algo assim.”

O Real Madrid ocupa o segundo lugar em LaLiga, com 30 pontos, a três do líder Barcelona.

Fonte: CNN

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