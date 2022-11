Tobias Barreto: Cratera se abre, engole veículos e deixa vítima fatal

Uma cratera de mais de 20 metros de diâmetro e aproximadamente 7 metros de profundidade se abriu na Rodovia Luiz Alves, a SE-290, na altura do povoado Roma, na zona rural de Tobias Barreto. O trecho faz a ligação da Capital dos Bordados com o município sergipano de Itabaianinha.

Segundo informações, a formação da cratera ocorreu em decorrência das fortes chuvas. Além disso, no momento em que se abriu, ela acabou engolindo três veículos, que passavam pelo local. Quatro pessoas foram resgatadas com vida e uma morte já foi confirmada.

Cabe destacar que, com o ocorrido, o trecho entre Itabaianinha e Tobias Barreto está intransitável, sendo os condutores obrigados a pegarem rotas alternativas. Já o reparo da rodovia ocorrerá quando as chuvas diminuírem e as águas baixarem.