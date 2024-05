Crea-SE fiscaliza montagem de estruturas em municípios sergipanos

O Nordeste está em festa com o mês mais aguardado do ano pelos nordestinos. Em Sergipe acontecem diversas festas para celebrar o período junino. Para garantir que tudo aconteça com segurança, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) inicia nesta terça-feira (28), a Campanha Junho Seguro.

Equipes de fiscais farão vistorias nas montagens de palcos, nos locais dos eventos, como na Orla da Atalaia, onde acontece o Arraiá do Povo e também em municípios que realizam a tradicional abertura dos festejos juninos, como Estância, Areia Branca e Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com gerente técnica do Crea-SE, Paula Braz, esta é uma iniciativa que reafirma o compromisso do Crea-SE com a segurança da sociedade.

“Durante essas vistorias, vamos conferir as Anotações de Responsabilidade Tésnica (ARTs), e também se profissionais legalmente habilitados estão responsáveis pelos serviços. O mês de junho é um mês muito festivo e não podemos esquecer da segurança, para que a alegria esteja presente do começo ao fim”, falou.