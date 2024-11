Criança de 2 anos morre afogada após cair em cisterna em Gararu

Na tarde da segunda-feira,18, uma criança de apenas 2 anos de idade morreu afogada após cair em uma cisterna no quintal de casa no Povoado Pias, localizado em Gararu, no sertão sergipano.

A tragédia ocorreu por volta das 17h, quando a ausência da criança foi notada pela família.

Ao procurá-la, os pais a encontraram na cisterna, que estava aberta, ainda com sinais vitais.

A criança foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porto da Folha.

Apesar dos esforços médicos, a criança não resistiu e o óbito foi confirmado no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo.