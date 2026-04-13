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Criança de 3 anos morre após ser atropelada em Rosário do Catete

Screenshot 2026-04-13 at 14-22-50 Criança morre atropelada em Rosário do Catete motorista foi solto G1

Um menino de três anos, identificado como José Anthony Silva Mendonça morreu, após ser atropelado, na rua onde morava, no município de Rosário do Catete, nesse domingo (12). A informação foi confirmada por familiares.

De acordo com a família, ele brincava na rua de casa, quando foi atingido por um carro. Após o atropelamento, moradores da região tetaram impedir que o motorista deixasse o local.

O corpo do menino foi velado na residência da família e sepultado no cemitério do município nesta segunda-feira (13).

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o motorista foi ouvido e liberado. As investigações sobre o caso vão continuar pela Delegacia do Município de Rosário do Catete.

Fonte: G1 Sergipe

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