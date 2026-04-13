Criança de 3 anos morre após ser atropelada em Rosário do Catete

De acordo com a família, ele brincava na rua de casa, quando foi atingido por um carro. Após o atropelamento, moradores da região tetaram impedir que o motorista deixasse o local.

O corpo do menino foi velado na residência da família e sepultado no cemitério do município nesta segunda-feira (13).

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o motorista foi ouvido e liberado. As investigações sobre o caso vão continuar pela Delegacia do Município de Rosário do Catete.

Fonte: G1 Sergipe