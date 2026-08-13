logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Criança de um ano fica ferida após ataque de cachorro em Malhada dos Bois

Screenshot 2026-08-13 at 14-34-10 Ataque de cachorro em Malhada dos Bois deixa criança ferida G1

Uma criança de um ano ficou ferida após ser atacada pelo cachorro da família no Povoado Cruz da Donzela, no município de Malhada dos Bois, nesta quarta-feira (12). O caso aconteceu quando a menina, que mora com os pais em Propriá, visitava a casa dos avós maternos.

Durante o ataque, a criança sofreu ferimentos no rosto. A mãe da menina também foi atingida nos braços ao tentar socorrer a filha.O cachorro pertence aos avós maternos da vítima.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a paciente passou por exames e avaliações de médicos especialistas em pediatria, cirurgia geral, cirurgia plástica, bucomaxilofacial e otorrinolaringologia sendo submetida a cirurgia.

A menina está internada na Unidade Pediátrica do Huse, sob cuidados de uma equipe multidisciplinar, e o quadro de saúde dela é considerado estável.

Fonte: G1 Sergipe

Publicidade
Publicidade
Previous
Next