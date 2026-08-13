Criança de um ano fica ferida após ataque de cachorro em Malhada dos Bois

Durante o ataque, a criança sofreu ferimentos no rosto. A mãe da menina também foi atingida nos braços ao tentar socorrer a filha.O cachorro pertence aos avós maternos da vítima.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a paciente passou por exames e avaliações de médicos especialistas em pediatria, cirurgia geral, cirurgia plástica, bucomaxilofacial e otorrinolaringologia sendo submetida a cirurgia.