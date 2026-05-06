Criança fica ferida após acidente com caminhão de lixo em Propriá

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na bicicleta quando bateu com um amigo que também pedalava. Com o impacto, a criança foi atingida por um caminhão de coleta de lixo que passava pelo local.

Ainda segundo relatos de testemunhas aos bombeiros, o motorista teria passado mal e, quando a equipe chegou, ele já não estava mais no local da ocorrência. A equipe foi acionada após uma senhora comparecer à porta do quartel informando sobre o acidente envolvendo a criança.