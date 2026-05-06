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Criança fica ferida após acidente com caminhão de lixo em Propriá

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Uma criança de onze anos ficou ferida, na tarde desta terça-feira (5), após um acidente com um caminhão de lixo, na Avenida Arthur Melo, na sede do município de Propriá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na bicicleta quando bateu com um amigo que também pedalava. Com o impacto, a criança foi atingida por um caminhão de coleta de lixo que passava pelo local.

Ainda segundo relatos de testemunhas aos bombeiros, o motorista teria passado mal e, quando a equipe chegou, ele já não estava mais no local da ocorrência. A equipe foi acionada após uma senhora comparecer à porta do quartel informando sobre o acidente envolvendo a criança.

Os bombeiros também informaram que realizaram o atendimento pré-hospitalar. A criança apresentou uma fratura exposta na perna direita e foi encaminhada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima teve uma lesão grave na perna.

Fonte: G1 Sergipe

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