Criança fica ferida após acidente com caminhão de lixo em Propriá

Uma criança de onze anos ficou ferida, na tarde desta terça-feira (5), após um acidente com um caminhão de lixo, na Avenida Arthur Melo, na sede do município de Propriá.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na bicicleta quando bateu com um amigo que também pedalava. Com o impacto, a criança foi atingida por um caminhão de coleta de lixo que passava pelo local.
Ainda segundo relatos de testemunhas aos bombeiros, o motorista teria passado mal e, quando a equipe chegou, ele já não estava mais no local da ocorrência. A equipe foi acionada após uma senhora comparecer à porta do quartel informando sobre o acidente envolvendo a criança.
Os bombeiros também informaram que realizaram o atendimento pré-hospitalar. A criança apresentou uma fratura exposta na perna direita e foi encaminhada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima teve uma lesão grave na perna.
Fonte: G1 Sergipe