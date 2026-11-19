Uma criança de três anos morreu após ser atropelada por um ônibus na Rodovia SE-438, perto da Igreja do Bairro São Cristóvão, em Capela, na tarde desta quarta-feira (18).

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), a criança saiu de uma residência e foi atingida pela parte traseira do veículo, que transportava trabalhadores da cana-de-açúcar. O Samu foi chamado, mas a morte foi confirmada no local.

O motorista se apresentou à delegacia após deixar a região, alegando receio de represálias. A Criminalística e o IML foram acionados.

A criança estudava na rede municipal de Capela. Em luto, a Prefeitura suspendeu as aulas desta quinta-feira (19).