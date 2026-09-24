Criança morre após ser atropelada por ônibus escolar em Indiaroba

Um menino de três anos, identificado como Alify Nascimento Oliveira, morreu nesta quarta-feira (23) após ser atropelado por um ônibus escolar na cidade de Indiaroba. A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação do Município.
Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após a criança descer do veículo com ajuda de uma monitora escolar que iria entregar o menino à irmã dele. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) informou que o motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.
O corpo da criança foi sepultado na manhã desta quinta-feira (24) no Cemitério São Francisco na cidade de Indiaroba.
Nota de pesar
A Prefeitura de Indiaroba lamentou o ocorrido e informou que o menino era aluno da rede municipal de ensino.
Fonte: G1 Sergipe