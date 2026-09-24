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Criança morre após ser atropelada por ônibus escolar em Indiaroba

Screenshot 2026-09-24 at 20-39-18 Criança morre atropelada por ônibus escolar em Indiaroba G1

Um menino de três anos, identificado como Alify Nascimento Oliveira, morreu nesta quarta-feira (23) após ser atropelado por um ônibus escolar na cidade de Indiaroba. A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação do Município.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após a criança descer do veículo com ajuda de uma monitora escolar que iria entregar o menino à irmã dele. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) informou que o motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

O corpo da criança foi sepultado na manhã desta quinta-feira (24) no Cemitério São Francisco na cidade de Indiaroba.

Nota de pesar

A Prefeitura de Indiaroba lamentou o ocorrido e informou que o menino era aluno da rede municipal de ensino.

Fonte: G1 Sergipe

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