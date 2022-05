Criança vítima de queda de coqueiro em Lagarto morre no HUSE

Na manhã desta sexta-feira, 13, Maysa Neres dos Santos, de 7 anos, morreu. Ela estava internada do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) desde o último dia 16 de abril, quando foi atingida por um coqueiro que caiu no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o HUSE, Maysa Maysa estava internada em um leito de UTI Pediátrica e morreu vítima de politraumatismo e traumatismo craniano grave, o que levou à interrupção completa das suas funções vitais às 10h25.

“Todos os recursos disponíveis foram empregados no atendimento à paciente”, destacou o HUSE em nota.

Maysa foi a segunda vítima fatal provocada pela queda do coqueiro. A primeira foi Joyce Kelly dos Santos, de 24 anos, que morreu no local do acidente. Já os outros familiares ficaram feridos.