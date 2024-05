Cruzeiro anuncia contratação de Cássio

A chegada de forma discreta a Belo Horizonte foi um pedido do próprio goleiro, que fez história no Corinthians será o primeiro reforço anunciado pela nova gestão da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro. O contrato será de três anos. Cássio só poderá estrear pela Raposa a partir de 10 de julho, com a reabertura da janela de transferências.

Foram mais de 12 anos de Corinthians até acertar, na semana passada, a rescisão antecipada do vínculo, que iria até o fim desde ano.

Natural de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, Cássio foi revelado pelo Grêmio. Depois de passagem pelo PSV, da Holanda, ele chegou ao Corinthians em 2011.Foram 712 jogos pela equipe paulista, atrás apenas de Wladimir no ranking de atletas que mais atuaram pelo clube.