Custo da Construção Civil em Sergipe foi o segundo mais barato do país em fevereiro

O estado de Sergipe registrou o segundo menor custo da construção civil do Brasil no último mês de fevereiro. As informações são do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgadas na última quinta-feira, 12, e analisadas pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação de Sergipe (Seplan).

Em fevereiro, o índice registrou uma variação positiva de 0,29% frente ao mês anterior, que havia apresentado variação de 2,00%. O acumulado do ano foi de 2,30%, enquanto nos últimos 12 meses o índice registrou 6,77%.

O custo da construção fechou o mês em R$ 1.712,33 por metro quadrado, o segundo menor do país, atrás apenas do estado de Pernambuco (R$ 1.711,27). Os materiais registraram uma variação de 0,51% e passaram a custar R$ 998,91 por metro quadrado. Já o custo da mão de obra se manteve estável, em R$ 713,42 por metro quadrado.

A gerente de Estudos Socioeconômicos do Observatório de Sergipe, Michele Dória, explicou a variação do índice. “A alta registrada em fevereiro foi influenciada pelo aumento no custo dos materiais, enquanto a mão de obra permaneceu estável no período. Mesmo com esse avanço, Sergipe segue com um dos menores custos da construção civil do país, ocupando a segunda posição no ranking nacional”, destacou.

Cenário Nacional

O Índice da Construção Civil do país foi de 0,23% em fevereiro, representando uma queda de 1,31 ponto percentual (p.p.) em relação ao mês anterior, quando registrou 1,54%. Já o custo nacional da construção por metro quadrado subiu de R$ 1.920,74 para R$ 1.925,08, sendo R$ 1.085,16 correspondentes aos materiais de construção e R$ 839,92 à mão de obra.

Com relação às unidades da federação, 26 das 27 apresentaram variações positivas. As maiores altas foram pontuadas por Amapá (1,54%), Pará (0,76%) e Acre (0,61%), enquanto Mato Grosso do Sul apresentou estabilidade (0,00%). Por outro lado, Goiás (0,02%), Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte (0,03%, ambos) pontuaram os menores índices. Sergipe ocupou a 18ª menor posição no ranking nacional e o 6º lugar entre os estados do Nordeste.

Fonte: Governo de Sergipe