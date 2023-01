Daniela Silva é reconduzida para o comando da DRE’2

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), publicou nesta terça-feira, 17, no Diário Oficial do Estado, a nomeação dos dez diretores regionais de Educação. O secretário Zezinho Sobral participou de reunião ampliada com os novos diretores e equipe técnica.

Em sua fala, Zezinho Sobral realçou a ideia de união e de que todos devem perseguir os bons indicadores pedagógicos em prol de um denominador comum: a educação pública de qualidade. “Pretendo ouvir a todos de forma individual, estabelecer metas, estar presente e contribuir para que a educação alcance a todos os sergipanos. O sucesso da escola pública é o sucesso de todos”, disse.

Reconduzida ao cargo de diretora de Educação de Aracaju, Gilvânia Guimarães destacou o compromisso na colaboração da melhoria dos indicadores educacionais do Estado. “Aceitei novamente o desafio como gestora de 77 escolas da rede estadual em Aracaju. Espero colaborar com a comunidade escolar”, disse.

Representam as dez Diretorias Regionais: Franz Russemberg da Silva Santos (DRE 1 – sul sergipano); Daniela Santos Silva (DRE 2 – centro sul sergipano); Gladston dos Santos (DRE3 agreste central sergipano); Maria Luiza Rodrigues Omena (DRE 4 – leste sergipano); Raul dos Santos Santana (DRE 5 – médio sertão sergipano); Max Cardoso Silva (DRE 6 – baixo São Francisco); Elaine Silva Melo Tomé (DRE 7 – alto sertão sergipano); Marleide Cruz Araújo (DRE 8 – grande Aracaju); Antônio José de Santana (DRE 9 – alto sertão sergipano) e Maria Gilvânia Guimarães (DEA – Aracaju).

Dos dez diretores regionais, três exercerão a função de diretor pela primeira vez. Os diretores terão a missão de, juntos com os técnicos da Seduc, gerenciar as 320 escolas da Rede Estadual de Ensino de Sergipe com uma matrícula girando em torno de 170 mil alunos.

“O dia de hoje representa a oportunidade de avançar na implementação de políticas educacionais, em especial na DRE 1. Esperamos continuar atendendo as expectativas da sociedade da região sul do nosso estado nos avanços para uma educação de qualidade”, destacou Franz Russemberg.

O superintendente da Educação, Edson Costa, também presente na reunião, falou sobre o processo seletivo e disse que, a partir de hoje, os nomes escolhidos seguirão firmes para o desenvolvimento da educação. “Almejando o melhor para o desenvolvimento e a manutenção da educação básica e fortalecimento das escolas, foram escolhidos os nossos representantes das diretorias regionais. Estamos de braços abertos para fortalecer o diálogo e dar todo apoio necessário”, afirmou.

Fonte: Governo de Sergipe