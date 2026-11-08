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Defesa Civil estadual informa que alerta sobre kit de sobrevivência de 72 horas não se aplica a Sergipe

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O Governo de Sergipe, por meio da Subsecretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil (SPDEC), informa a que o alerta da Defesa Civil Nacional sobre a preparação de um kit de sobrevivência para 72 horas não se aplica ao território sergipano. A recomendação foi direcionada às regiões Sul e Sudeste do país, em razão da previsão de chegada de um ciclone extratropical.

De acordo com o subsecretário adjunto estadual de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Silvio Prado, as condições meteorológicas que motivaram o comunicado não representam uma preocupação para Sergipe neste momento. No estado, a principal orientação da Defesa Civil é o uso consciente da água, diante do cenário de escassez hídrica e da necessidade de recuperação das reservas.

“Em nosso estado não temos a preocupação com ciclones. No momento, nossa orientação consiste em fazer o uso consciente da água”, destacou.

Segundo o subsecretário adjunto, a redução do consumo contribui para preservar os recursos hídricos disponíveis e favorecer a recuperação das barragens. A medida também integra a estratégia estadual de preparação para os possíveis efeitos do fenômeno El Niño.

“É fundamental que, durante esse período, o consumo de água seja consciente e apenas para o necessário, a fim de que nossas barragens possam se recuperar da escassez e atravessemos o fenômeno do El Niño com a maior resiliência possível”, reforçou Silvio Prado.

Ações preventivas

A SPDEC destaca que o comitê instituído pelo Governo do Estado para acompanhar e tratar especificamente dos efeitos do El Niño está preparado para orientar a população e coordenar ações de conscientização. Entre as prioridades estão o incentivo ao consumo responsável de água, o combate ao desperdício e o fortalecimento das medidas de enfrentamento à seca e à estiagem.

O Governo de Sergipe reforça que a população deve observar a abrangência territorial dos comunicados emitidos pelos órgãos de proteção e defesa civil, buscando sempre informações nos canais oficiais e seguindo as recomendações adequadas à realidade de cada região.

Fonte: Governo de Sergipe

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