PC recupera mercadoria avaliada em R$ 10 mil que foi furtada em Lagarto

A Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana recuperou uma quantidade de material de alumínio no valor de R$ 10 mil e identificou outros suspeitos envolvidos no furto contra um depósito da cidade de Itabaiana. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 31, no município de Lagarto.

As investigações, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), apuraram que um empresário teve peças de alumínio furtadas de seu depósito, localizado no município de Itabaiana, por ex-funcionários. Além disso, investigaram os crimes de receptação qualificada, porte ilegal de arma de fogo e coação.

Como resultado das diligênciais policiais realizadas, a Operação deflagrada já havia cumprido 11 mandados judiciais e realizado três prisões em flagrante na semana passada.

Na data de hoje, os policiais encontraram, em Lagarto, um local onde mais peças de alumínio foram escondidas e recuperaram o material. Na ocasião, foram identificados outros suspeitos de envolvimento nos crimes, porém esses fugiram com a chegada dos agentes.

A Polícia Civil destaca que informações sobre o crime podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE