Delegacia de Simão Dias inicia devolução de motos apreendidas; três são de Lagarto

A Delegacia de Simão Dias iniciou a entrega das seis motocicletas com restrições de roubo e furto que foram periciadas pelo Instituto de Criminalística. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), os verdadeiros proprietários somente foram localizados após a perícia.

De acordo com o delegado Clever Farias, dos seis veículos, três são oriundos do município de Lagarto. “Fizemos uma força tarefa em Simão Dias para periciar motocicletas que estavam na delegacia. No decorrer da semana, começamos a receber os laudos, sendo possível identificar seis veículos”, citou.

O diretor do Instituto de Criminalística, Luciano Homem, explicou que, a partir da apreensão dos veículos, a Polícia Civil solicita a perícia veicular. “Fazemos a perícia com métodos químicos, físicos e eletrônicos para chegar aos dados originais do veículo apreendido. Como resultado da perícia, emitimos um laudo que é encaminhado à autoridade policial”, relatou.

O delegado orientou às vítimas que mantenham os telefones atualizados já que outras perícias estão em andamento. “Nos próximos 20 dias, pretendemos entregar todas as motocicletas identificadas por meio da perícia metalográfica e providenciar a retirada da restrição de roubo ou furto para regularização junto ao Detran”, informou.

