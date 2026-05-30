Delegacia Regional de Estância elucida duplo homicídio ocorrido no Abaís e identifica mandantes do crime

A Delegacia Regional de Estância concluiu as investigações sobre o duplo homicídio ocorrido na Praia do Abaís, em Estância, no dia 18 de março de 2026, que vitimou Wesley Barreto Lima e Denisson Araújo da Cruz. O caso já é considerado totalmente elucidado pela Polícia Civil de Sergipe.

Logo após o crime, equipes da Polícia Civil estiveram no local realizando os primeiros levantamentos e diligências investigativas. A rápida atuação policial permitiu que, em menos de 24 horas, os dois executores fossem identificados e presos. Durante a operação, também foram apreendidos o veículo utilizado na ação criminosa e a arma empregada no homicídio.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Regional de Estância sob a coordenação do delegado Paulo Cristiano, avançaram e identificaram os mandantes do crime: os irmãos Carlos Weslley Melo da Silva e Carlos Wagner Melo da Silva, que seguem foragidos da Justiça.

De acordo com a apuração policial, os investigados eram sócios de Wesley Barreto Lima em uma empresa do ramo de turbinas automotivas com atuação nas cidades de Itabaiana (SE) e Arapiraca (AL). Em determinado momento, Wesley decidiu vender sua participação societária aos irmãos. No entanto, segundo a investigação, para evitar o pagamento do valor acordado pela compra das cotas da empresa, os suspeitos teriam contratado os executores para assassinar o ex-sócio.

Ainda conforme as investigações, dias antes do crime, os mandantes levaram um dos executores até a Praia do Abaís para reconhecer a área e planejar a execução.

Na manhã de 18 de março, os criminosos se deslocaram até uma construção pertencente a Wesley Barreto Lima, localizada na Praia do Abaís. Quando a vítima chegou ao local acompanhada do funcionário Denisson Araújo da Cruz, ambos foram surpreendidos pelos atiradores e atingidos por diversos disparos de arma de fogo.

Wesley morreu no local. Denisson, que não era o alvo principal da ação criminosa, também foi alvejado e morreu antes de receber socorro.

Segundo o delegado Paulo Cristiano, a investigação reuniu provas robustas que esclarecem a dinâmica e a motivação do crime.

“A Polícia Civil conseguiu identificar e prender os executores em menos de 24 horas após o crime, apreendeu a arma e o veículo utilizados na ação e, no decorrer das investigações, identificou os mandantes e reuniu um robusto conjunto probatório que demonstra a dinâmica e a motivação do crime. Trata-se de um caso completamente esclarecido pela investigação policial”, destacou o delegado.

A Polícia Civil informa que Carlos Weslley Melo da Silva e Carlos Wagner Melo da Silva continuam foragidos e solicita o apoio da população para localizá-los.

Informações que possam contribuir para a captura dos investigados podem ser repassadas, de forma anônima e segura, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP