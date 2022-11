Delegada Danielle Garcia receberá o título de Cidadã Lagartense

A Câmara Municipal de Lagarto aprovou, por unanimidade, a concessão do Título de Cidadã Lagartense à delegada Danielle Garcia. A medida foi proposta pelo vereador Belizário Augusto, com o objetivo de reconhecer o trabalho da delegada no enfrentamento ao crime em Sergipe.

“Será uma honra receber o Título de Cidadã desta cidade que tanto amo e que sempre me acolheu muito bem. Através do vereador Belizário, agradeço o carinho dos lagartenses e também a confiança que depositaram em nosso nome no pleito eleitoral deste ano, o que fez com que a nossa candidatura fosse a mais votada na disputa para o Senado Federal. Em breve, estaremos em Lagarto para receber esta honraria”, afirmou Danielle Garcia que receberá a honraria no parlamento municipal.

Biografia

Delegada da Polícia Civil de Sergipe desde 2003, Danielle Garcia atuou em diversas delegacias na capital e no interior, foi diretora do Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública – Deotap, onde comandou grandes operações que conseguiram devolver aos cofres públicos cerca de R$ 300 milhões de reais. Ela também atuou no Ministério da Justiça em diversos setores e, atualmente, atua na Academia de Polícia Civil de Sergipe – Acadepol e em plantões em delegacias.

No campo político, Danielle Garcia disputou sua primeira eleição em 2020, concorrendo à Prefeitura de Aracaju, chegando ao segundo turno e obtendo quase 110 mil votos. Este ano, ela foi a única mulher na disputa para o Senado Federal, obtendo mais de 206 mil votos, sendo a mais votada na capital e em diversos municípios do interior, a exemplo de Lagarto.