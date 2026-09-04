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Delegado Alessandro assume liderança na corrida ao Senado na soma do 1º e 2º voto, aponta pesquisa IFP

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Nova pesquisa do Instituto França divulgada nesta sexta-feira (04) aponta um novo líder na corrida pelas duas vagas ao Senado. O delegado Alessandro Vieira assume a liderança ultrapassando o delegado André David na soma do 1º e 2º votos.

O senador Delegado Alessandro ganhou repercussão com embate contra o ministro Alexandre de Moraes após a retirada do sigilo das investigações do Banco Master que apontou ligações de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro.

No levantamento do primeiro voto, o delegado André David com 17,21% das intenções de voto segue na liderança, mas com o delegado Alessandro na cola com 15,87% das intenções de voto. Na terceira posição temos o petista Rogério Carvalho com 13,12% e Andre Moura, com 12,70%, na quarta posição.

No levantamento do segundo voto, o petista Rogério Carvalho e o senador Delegado Alessandro estão praticamente empatados, com 9,31% e 9,03%, respectivamente. Em terceiro na preferência do segundo voto temos André Moura com 8,53% das intenções de voto, enquanto em quarto aparece o delegado André David com 6,88% das intenções de voto.

Na soma do 1º voto e 2º voto ao Senado, o candidato Delegado Alessandro assume a liderança com 24,90% das intenções de voto sendo seguido pelo delegado André David, que perdeu a liderança e está na segunda posição. O petista Rogério Carvalho aparece em terceiro lugar com 22,43% das intenções de votos, enquanto André Moura está na quarta posição na preferência dos sergipanos, com 21,23% das intenções de voto.

A briga pelas duas vagas ao Senado está sendo disputada por quatro candidatos entre os 11 que estão disputando. São eles: os delegados Alessandro Vieira e André David, o petista Rogério Carvalho e o ex-deputado federal André Moura. Os demais estão no segundo pelotão com uma distância do primeiro pelotão.

A pesquisa do Instituto França foi realizado entre os 01 a 03 de setembro e ouviu 1300 pessoas presenciais. O levantamento tem margem de erro de 2,7% por percentuais para mais e para menos e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SE-05743/2026.

Fonte: Assessoria

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