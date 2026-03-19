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Depama prende suspeito de matar cadela com extrema violência em Aracaju

Screenshot 2026-03-19 at 16-04-26 Depama prende suspeito de matar cadela com extrema violência em Aracaju

Na manhã desta quinta-feira, 19, a Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), prendeu um homem de 43 anos suspeito de matar uma cadela a golpes de madeira no povoado Aloque, localizado no bairro Jabotiana, em Aracaju.

O crime ocorreu na segunda-feira, 9, quando o animal, chamado “Sorriso”, acompanhava duas crianças da família de sua tutora. Segundo as investigações, o suspeito teria agido com extrema violência, desferindo diversos golpes que causaram múltiplas fraturas no crânio da cadela. Após as agressões, o animal foi socorrido e levado a uma clínica veterinária, mas não resistiu aos ferimentos e morreu três dias depois, na quinta-feira, 12.

Durante a ação policial desta quinta, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. A equipe buscava localizar o objeto utilizado no crime, além de apurar denúncias sobre um possível envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas.

No local, os policiais encontraram uma substância com características semelhantes à cocaína. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Depama, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

O suspeito deverá passar por audiência de custódia, e a Justiça decidirá se a prisão será mantida.

Fonte: SSP

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