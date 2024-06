Dep. Fábio Reis visita Riachuelo para inspecionar obras de pavimentação

O Deputado Federal Fábio Reis visitou Riachuelo para acompanhar o progresso da obra de pavimentação asfáltica nos povoados de Roque Mendes e Penha.

Esta iniciativa, financiada por uma emenda do mandato do Deputado Federal no valor superior a R$1 milhão, resultará em 17 mil metros quadrados asfaltados, beneficiando significativamente a população local.

“Graças à colaboração do prefeito Petinho, conseguimos promover o desenvolvimento das nossas cidades e assegurar que nosso trabalho chegue aos lugares que mais precisam”. Em breve, estarei de volta para a inauguração. – Dep. Fábio Reis