Deputado Ibrain de Valmir destaca atuação da Polícia Militar e avanços na segurança pública em Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) destacou os avanços alcançados na segurança pública do município de Lagarto, ressaltando o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar, especialmente pelo 7º Batalhão, sob o comando do coronel Lucas.

De acordo com o parlamentar, Lagarto vive um dos melhores momentos na área da segurança, com resultados históricos no combate à criminalidade e na promoção da paz social.

“Lagarto registrou o maior volume de apreensão de armas e drogas da sua história. Isso demonstra o compromisso, a estratégia e a atuação firme das nossas forças de segurança no enfrentamento ao crime”, afirmou Ibrain.

O deputado também ressaltou a redução dos índices de violência no município. “Graças a Deus, estamos há dois meses sem registro de homicídios em Lagarto. Além disso, houve uma redução brusca nos roubos a residências, patrimônios e bens da população”, destacou.

Ibrain de Valmir enfatizou ainda que os avanços na segurança em Lagarto acompanham o cenário positivo vivido por Sergipe, que conquistou, pela terceira vez consecutiva, o título de estado mais seguro do Nordeste.

O parlamentar também destacou o anúncio feito pelo governador Fábio Mitidieri sobre a convocação de excedentes do último concurso da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), prevista para acontecer a partir de novembro deste ano.

“O Governo do Estado segue fortalecendo a segurança pública com planejamento e responsabilidade. A convocação dos excedentes da Polícia Militar vai reforçar ainda mais o efetivo e garantir mais proteção para a população sergipana”, pontuou.

O deputado atribuiu os resultados ao trabalho estratégico realizado pela Polícia Militar, que, segundo ele, tem garantido mais tranquilidade e segurança para os lagartenses.

“Quero ressaltar o excelente trabalho realizado pelo coronel Lucas e por todos os homens e mulheres do 7º Batalhão. A atuação da Polícia Militar tem desenvolvido a paz social e levado mais tranquilidade aos lares da população de Lagarto”, concluiu.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)