Deputado propõe auxílio para filhos de vítimas de feminicídio

Em depoimento no Grande Expediente da Sessão Plenária da última terça-feira, 12 na Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado Georgeo Passos (CIDADANIA), informou que apresentará uma Indicação voltada para o combate à violência contra a mulher.

“Assistindo a uma reportagem no último final de semana, me chamou a atenção um caso de feminicidio (quando um companheiro tira a vida da companheira) e tem filhos na relação; o criminoso vai ser condenado e encaminhado ao presídio, deixando os filhos órfãos de mãe e de pai. Às vezes os avós ou outros familiares adotam as crianças e outras vezes são encaminhadas para abrigos. Está sendo debatido em outros estados da federação, uma forma de auxílio para essas crianças até completar a maioridade”, relatou o parlamentar.

Georgeo Passos disse estar usando como parâmetro na Indicação, a Lei Nº 8910/2021de autoria do Poder Executivo, que institui o programa CMAIS – Sergipe Acolhe, para os órfãos de vítimas da Covid-19. “As crianças que perderam os pais vítimas da Covid-19, o governo dará um auxílio até completarem 18 anos no caso das crianças em que as famílias não têm condições de sustentá-los. A proposta da nossa autoria é que também tenhamos algo semelhantes para os órfãos vítimas de feminicídio, Não queremos ver mulheres sendo assassinadas e nem que os filhos fiquem sem as suas mães, mas em caso de acontecer, que o estado estenda a mão a essas crianças”, explica acrescentando que Sergipe registrou em menos de três meses, cinco casos de feminicídio.

Fonte: Alese