Deso reativa Adutora Poxim II para reduzir retirada de água da barragem diante dos efeitos do El Niño

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) reativou, neste sábado, 7, a Adutora Poxim II, que voltou a captar água diretamente do rio para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Poxim. A intervenção faz parte das medidas adotadas pela companhia, em parceria com o Governo de Sergipe, para enfrentar os impactos do El Niño e reduzir a retirada de água da Barragem Sindicalista Jaime Umbelino de Souza, conhecida como Barragem do Poxim, localizada em São Cristóvão, preservando suas reservas hídricas.

Desativada há alguns anos, a adutora deixou de operar quando a ETA Poxim passou a utilizar exclusivamente as águas armazenadas na barragem. Até então, eram retirados do reservatório cerca de 2.800 metros cúbicos de água por hora, o equivalente a 2,8 milhões de litros. Com a retomada da captação direta no rio, esse volume passa a ser dividido entre as duas fontes, com 1.500 metros cúbicos por hora provenientes da barragem e outros 1.300 metros cúbicos captados pela Poxim II. A medida permite reduzir em aproximadamente 46% a retirada de água do reservatório.

O Sistema Poxim responde por aproximadamente 30% da produção de água tratada destinada a Aracaju, enquanto os outros 70% são provenientes do Sistema São Francisco. A reativação da Poxim II é uma medida preventiva que busca preservar as reservas da barragem, mantendo o volume de água captado pelo sistema.

A reativação da captação Poxim II ocorre em um momento de atenção à situação hídrica da barragem que, de acordo com dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), registrou, na quinta-feira, 5, apenas 22,8% do seu volume útil, estando agora com 21,9% de sua capacidade, permanecendo em situação de alerta.

A reativação da estrutura integra o Plano de Contingência da Deso para o enfrentamento dos efeitos do El Niño. A medida foi definida a partir de estudos técnicos e reuniões do grupo de trabalho formado pela companhia para mapear as fontes de captação, avaliar as condições dos mananciais e identificar alternativas capazes de reduzir os impactos da estiagem sobre a produção de água tratada.

O presidente da Deso, Luciano Goes, destacou a rapidez da intervenção e o trabalho da equipe de engenharia da companhia para colocar novamente a estrutura em funcionamento. “É dessa forma que a Deso, junto com o Governo de Sergipe, trabalha para garantir água para a população da Grande Aracaju. Foi uma intervenção realizada em pouco tempo, mas planejada pela nossa engenharia para ser executada com agilidade e responsabilidade. Estamos recuperando uma captação importante para preservar as reservas da barragem e dar mais segurança à produção de água tratada”, ressaltou.

Tratamento e controle de qualidade

A água captada diretamente do rio apresenta características diferentes daquela armazenada na barragem, exigindo acompanhamento técnico durante o tratamento.

Para receber essa captação, a ETA Poxim utilizará um procedimento de mistura controlada das águas das duas fontes, conhecido tecnicamente como blend. O processo permite combinar a água do rio com a da barragem, buscando uma composição adequada às condições de tratamento da estação.

A partir dessa mistura, as equipes técnicas acompanham os parâmetros de qualidade e ajustam o tratamento para remover impurezas, reduzir a cor e a turbidez e assegurar que a água produzida atenda aos padrões de potabilidade exigidos pela legislação.

Após o tratamento e as análises de controle de qualidade, a água é entregue à concessionária Iguá Sergipe, responsável pela distribuição à população.

Fonte: Governo de Sergipe