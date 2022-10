DHPP prende mãe por morte de criança de apenas dois anos

A Polícia Civil cumpriu no final da tarde da última segunda-feira, 10, uma prisão temporária depois da morte de Adryan Oliveira da Silva, uma criança de apenas dois anos, que morreu por politraumatismo na última sexta-feira, 7. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) pediu as prisões temporárias da mãe e do padrasto da criança em caráter de urgência.

Na tarde de ontem, a genitora foi presa em sua residência, no Conjunto Padre Pedro, no Bairro Santa Maria. O padrasto, William Santa Santos, está foragido e é procurado pela polícia. As prisões foram possíveis depois de laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (IML), que constatou lesões na criança e indícios claros de abuso sexual.

O Departamento de Homicídios pede colaboração à população através do Disque Denúncia – 181. O sigilo e a identificação do denunciante são absolutos.

Fonte: SSP/SE