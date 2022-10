DHPP prende motorista de app que atirou contra passageiro em Aracaju

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), deram cumprimento ao mandado de prisão do motorista de aplicativo Edson Alves de Araújo. Ele é investigado por uma tentativa de homicídio contra um passageiro em agosto deste ano. A ação policial ocorreu na tarde da terça-feira, 11.

Conforme a investigação, na madrugada do dia 04 de agosto, o investigado atendeu a um chamado, via aplicativo, de um passageiro no bairro Aruana. Após várias mudanças de destinos, iniciou-se uma discussão entre ele e o passageiro, que parecia ter terminado no momento em que o condutor abandonou o cliente em via pública no bairro Santa Maria.

Porém, o investigado foi para casa e pegou uma arma de fogo. Ele passou a buscar o passageiro até encontrá-lo quando estava chegando em casa. Nesse momento, o motorista de aplicativo aproximou-se da vítima e fez vários disparos em sua direção, atingindo-a três vezes, duas delas no tórax. A vítima foi socorrida e sobreviveu.

Iniciada a investigação, identificou-se que o suspeito havia fugido para a cidade de Feira de Santana (BA), mas voltando a residir no bairro Santa Maria, em Aracaju, meses após a prática do crime. Com a identificação da localização do investigado, o DHPP deu cumprimento ao mandado de prisão, no bairro 17 de Março.

Durante seu interrogatório, o suspeito confessou a prática do crime e indicou que a arma de fogo utilizada estaria no município de Feira de Santana (BA). Diante desse fato, o DHPP de Aracaju solicitou apoio ao Departamento de Homicídios de Feira de Santana, que conseguiu apreender a arma de fogo. O preso foi encaminhado para audiência de custódia e o inquérito policial será concluído no prazo legal.

Fonte: SSP/SE