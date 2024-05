Dia das Mães emocionante

Na última semana, as escolas e creches da Rede Pública Municipal de Lagarto se transformaram em cenários de pura emoção em honra ao Dia das Mães. Com atividades cuidadosamente planejadas, mães e filhos compartilharam momentos únicos de amor e gratidão.

Durante toda a semana, as equipes pedagógicas dedicaram-se a preparar celebrações especiais. Desde decorações personalizadas até atividades artísticas, cada detalhe foi pensado para receber as mães com afeto e cuidado.

O sucesso dos eventos deve-se também ao engajamento da comunidade escolar. Pais, professores e funcionários uniram esforços para criar um ambiente acolhedor e festivo, proporcionando experiências memoráveis para todos os presentes.

Não faltaram momentos tocantes durante as celebrações. Mães foram surpreendidas com homenagens preparadas com carinho pelos filhos, resultando em lágrimas de emoção e sorrisos radiantes que iluminaram cada ambiente.

Além das homenagens, as atividades proporcionaram reflexões sobre o papel essencial das mães na educação e formação das crianças. Palestras e rodas de conversa destacaram a importância do apoio materno no desenvolvimento integral dos filhos.

Para o secretário da Educação, professor Magson Almeida, o Dia das Mães nas unidades de ensino foi mais do que uma simples comemoração; foi um momento de celebração, reconhecimento e gratidão.

Fonte: Prefeitura de Lagarto