Dia do desafio: Lagarto prepara uma vasta programação

A maior campanha mundial de incentivo à prática regular de atividades físicas e esportivas já tem data certa: 25 de maio de 2022. Em sua 28ª edição, o Dia do Desafio é uma oportunidade para refletirmos sobre as experiências que vivemos nos últimos dois anos com a pandemia do novo coronavírus.

Lagarto, presente nas edições desde 2004, também não ficará de fora esse ano. Mas diferentes dos demais anos, no Dia do Desafio 2022 a disputa entre as cidades não será realizada, o objetivo agora é a retomada à prática física em todas as fases da vida e para todos os públicos.

“Uma vasta programação está sendo estruturada pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação e em parceria com as demais secretarias, para que cada pessoa faça qualquer tipo de exercício físico por pelo menos 15 minutos, tornando esta ação um hábito diário”, informou o secretário da Educação, professor Magson Almeida.