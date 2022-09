Dicas para encontrar nomes de podcasts

Abaixo listamos as dicas essenciais para encontrar os melhores títulos de podcast:

Certifique-se de que um nome de podcast não seja usado

Tecnicamente, mais de um podcast pode ter o mesmo nome.

Se um podcast não tem uma marca registrada em seu nome nos Estados Unidos, não há razão para outro podcast não ser chamado da mesma coisa.

Portanto, não assuma que seu novo podcast será rejeitado se você enviar um com o mesmo nome que um existente.

Claro, se você escolher o nome de outro podcast, há uma boa chance de que quaisquer ramificações legais sejam evitadas.

Se o podcast anterior tiver uma marca registrada no nome, ou se estiver claro que você está iniciando seu podcast para falsificar ou confundir o público do programa original, qualquer tribunal provavelmente não imporá uma mudança de nome.

No entanto, é melhor escolher um nome que ainda não existe. Seu novo público deve ser capaz de encontrar o seu show quando eles procuram o seu título de podcast em um diretório de podcast.

Você evitará confusão desnecessária de marketing e minimizará possíveis dificuldades legais, preparando-se para o sucesso a longo prazo.

O nome deve ser exclusivo. Nunca é uma boa ideia usar o mesmo nome de outro programa.

Se você encontrar um nome de podcast que já existe, entre em contato com o host do show para ver se o show ainda está ativo.

Se eles não produzirem mais episódios, talvez eles estejam dispostos a se livrar de seu podcast, então você pode usar o nome. Eles também podem querer vendê-lo para você.

Considere seu público-alvo

Existe um grupo específico que você deseja segmentar com seu podcast? Talvez seja uma faixa etária específica ou verdadeiros fanáticos do crime?

Você deve se certificar de que qualquer nome que escolher ressoará com seus ouvintes. Você provavelmente já tem uma boa ideia da sua persona de público.

Considere o que seu público esperaria ver como o título de seu novo programa de podcast favorito.

Manter seu público em mente ao projetar o nome do show ajudará você a produzir um nome de show que se envolva e se conecte com ele.

Escolha um título de podcast mais curto

Às vezes, é melhor ser direto e direto. Nomeie seu programa simplesmente para que seu público saiba exatamente do que você está falando.

A seguir estão apenas alguns exemplos de nomes memoráveis de podcasts que vão direto ao ponto e são fáceis de entender: Football Weekly, Making Beyoncé e The Property Podcast.

Eles também se saem melhor nas pesquisas porque contêm palavras-chave que um ouvinte em potencial procuraria.

Ao nomear um podcast, um dos aspectos mais significativos a considerar é como descrever o tom, o conteúdo e a personalidade do seu programa. Não é o momento certo para ser vago ou elaborado sem motivo.

Evite quaisquer nomes que sejam irrelevantes para o assunto e que possam ser confusos para o seu público-alvo, e exigirá explicações adicionais para transmitir o seu conceito.

Embora você deva escolher um nome descritivo, isso não significa que esses nomes precisem pertencer. Alguns especialistas recomendam manter o texto com quatro palavras ou menos de 30 caracteres.

Na verdade, de acordo com Dan Misener do Pacific Content, 75% de todos os títulos de podcasts são 29 caracteres ou menos.

Isso significa que você precisará ser sucinto e descritivo com seu título, o que é um desafio em uma quantidade limitada de palavras.

Torne um nome de podcast fácil de lembrar

Também é difícil entender o significado de criar um título de podcast memorável.

Se os amigos do seu público potencial pedirem sugestões de podcast, será difícil para eles lembrarem do seu programa corretamente se o título for “Morfologia e a Hipótese da Integridade Lexical”. É a frase mais cativante? É duvidoso.

Mesmo que reflita com precisão o seu podcast em termos de linguagem, não é a expressão mais popular.

Você deve considerar como seu título se espalhará pelo boca a boca. Lembre-se: use palavras simples e frases curtas, para criar um nome de podcast cativante.

Descreva o tópico do seu podcast

O título do seu podcast deve descrever sobre o que é o seu programa.

Embora nomes poéticos ou misteriosos possam parecer atraentes para você, seu nome de podcast deve estar alinhado com a descrição do podcast.

Quanto mais preciso for o título do seu podcast, mais fácil será para o seu público em potencial encontrá-lo na plataforma de podcast.

Portanto, antes de começar a fazer brainstorming de ideias de nomes de podcasts, certifique-se de saber exatamente qual tópico seu podcast abordará.

Você provavelmente já pode especificar que tipo de podcast você estará fazendo. Então, comece com uma lista de palavras-chave para incorporar em suas ideias de nome de podcast.

Além disso, pense em um ângulo específico que seu podcast aborda seu tópico maior. Isso ajudará você a criar nomes de podcasts mais criativos.

Existe uma categoria mais restrita que você poderia usar para caracterizar os tópicos do seu episódio se estiver iniciando um podcast de saúde e fitness? Talvez você goste de esportes de aventura ao ar livre como escalada.

Alternativamente, talvez seus interesses estejam na atenção plena, meditação e saúde holística, como Sarah King, da Holistic Health Radio.

Dentro de algumas categorias amplas, há inúmeros ângulos para selecionar. Antes de escolher um nome de podcast, é crucial identificar seu nicho preciso. Se você não escolher, seu programa perderá a chance de ser nomeado com um título descritivo preciso.

Incorporar o jogo de palavras

Alguns dos grandes nomes de podcasts são aqueles que usam trocadilhos ou jogos de palavras em seu título.

Quando alguém está navegando através de centenas de outros shows, eles podem ajudá-lo a fazer uma declaração e se destacar da multidão.

Um podcast The Moth, não é sobre insetos, por exemplo. Seu objetivo é promover a arte e o artesanato de contar histórias e reconhecer e celebrar a diversidade e a universalidade da experiência humana.

O nome 99% Invisível implica que o show se concentra em todo o pensamento que vai para as coisas em que não pensamos. É difícil de entender com base no nome.

Embora um nome de podcast inteligente atraia a atenção, você deve ser cauteloso. É possível que os ouvintes não sejam capazes de compreender um nome abstrato. Isso pode levá-los a desconsiderar imediatamente o seu show, especialmente se o nome inteligente não tem nada a ver com o seu campo de estudo ou especialidade.

Ao nomear seu podcast, teste seu nome espirituoso dizendo-o a um amigo e vendo se ele reconhece o significado. Se eles não conseguirem decifrar seu tópico, mesmo que vejam seu disfarce, escolha algo mais específico.

Reflita o tom do seu podcast

A melhor abordagem para separar seu podcast da competição é incorporar sua personalidade ao nome. Para expressar o tom certo, use frases descritivas, pontuação e até erros de digitação para atrair a atenção do público potencial.

Por exemplo, em 888-Barbara, a anfitriã Barbara Corcoran responde a questões de vida, relacionamento e negócios. Aqui, o nome cativante do podcast refere-se ao número de telefone que você pode ligar para pedir conselhos. Essa é uma estratégia fantástica para trazer seu personagem e promover seu programa.

Considere SEO ao criar um nome de podcast.

A otimização do mecanismo de pesquisa é uma parte importante do crescimento do seu público de podcasts.

Embora você queira que seu título de podcast (e títulos de episódios) seja inovador e atraente, tente mantê-lo equilibrado. Inclua palavras-chave relevantes, bem como destaque sobre o que é o programa.

Enquanto você tenta manter seu título breve, você pode usar um subtítulo para incluir palavras-chave. Por exemplo, se o seu programa se chama “Isso é o que ela disse”, você pode querer adicionar “O Podcast do Superfan do Office” para ajudar as pessoas a encontrá-lo nas pesquisas do Google e nos Podcasts da Apple/iTunes ou no Spotify.

Use o nome da sua marca

Se você ou sua pequena empresa já tem um público antes de iniciar um podcast, geralmente é mais fácil usar o nome da própria marca. Isso ajudará as pessoas a vincular seu podcast a uma marca existente.

Por exemplo, The Tim Ferris Show ou The Joe Rogan Experience aproveitam a popularidade de seus criadores. Os nomes dos podcasts não falam muito sobre o programa, mas se você gosta do apresentador, provavelmente também gostará do podcast.

Dê uma olhada em quantos podcasts na seção Novo e digno de nota incluem nomes de marcas de programas anteriores como parte de seu nome de podcasts.

Use um gerador de nome de podcast.

Se você está perplexo por um nome e não consegue pensar em nada, considere usar um gerador de nomes de podcast para obter algumas ideias. Basta inserir algumas palavras-chave e a ferramenta apresentará centenas de opções. Se tiver sorte, pode encontrar o nome perfeito. Ou, pelo menos, um gerador de nomes de podcast pode apontá-lo na direção certa.

Abaixo listamos geradores de nomes de podcasts onde todos os recursos são gratuitos, e a maioria deles faz algumas perguntas sobre o público-alvo para criar sugestões melhores.