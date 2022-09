Diego Costa vai assinar por uma temporada com o Wolverhampton

Livre no mercado da bola desde janeiro de 2022, quando rescindiu contrato com o Atlético-MG, Diego Costa vai ser reforço do Wolverhampton. Tem em mãos para assinar um vínculo válido por uma temporada (até junho de 2023). A contratação depende apenas da realização dos exames médicos.

De volta ao futebol inglês, onde teve destaque no Chelsea, entre 2014 e 2017, o atacante hispano-brasileiro acertou ainda um pré-acordo para discutir uma renovação automática, a depender de objetivos alcançados, por mais uma temporada com o Wolves (até junho de 2024).

Nos últimos meses, o experiente goleador foi alvo de diversas sondagens e ofertas. Vários mercados estiveram interessados no jogador. Chegou, por exemplo, a conversar com o Corinthians e também a ter recentemente uma negociação engatilhada com o Rayo Vallecano.

Aos 33 anos, Diego Costa caminha então para representar o décimo clube na vitoriosa carreira. Passou antes por Penafiel, Braga, Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Chelsea e Atlético-MG.

Fonte: UOL Espporte