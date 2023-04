Dívida da Prefeitura de Itaporanga com gestora da UPA passa dos 3,4 milhões de reais

A Associação Hospitalar de Sergipe (AHS) emitiu uma nota pública em suas redes sociais lamentando ataques que vem sofrendo nas redes sociais em virtude do contrato de gestão da UPA 24, assinado com a Prefeitura de Itaporanga D’ajuda. Segundo a entidade, há meses que a administração municipal vem atrasando o valor mensal do repasse, tornando inviável a manutenção daquela unidade de saúde.

Por conta dos constantes atrasos, no dia 04 de abril desse ano, a AHS protocolou mais um ofício ao promotor de Justiça da comarca de Itaporanga D’ajuda, Alexandre Albagli Oliveira, informando que o montante do débito, naquela data, já chegava ao valor de R$ 3.451.271,68 (três milhões quatrocentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), obrigando a Associação a suspender a refeição para os profissionais da UPA.

“A AHS reitera seu compromisso com a população do município, buscando manter em dia todos os serviços ofertados, mesmo sem o pagamento das parcelas contratuais por parte da Prefeitura. Além disso, mesmo com mais de três meses em atraso por parte do Município, informamos que os salários dos funcionários estão em dia, faltando uma parte da equipe médica e fornecedores. Continuamos à disposição da gestão municipal e do Ministério Público, aguardando que essa situação seja resolvida o mais breve possível”, afirma a Associação na nota.

ASCOM/AHS