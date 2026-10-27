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Dois suspeitos são detidos com drogas, arma e dinheiro em Itabaianinha

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A Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), apreendeu aproximadamente 820 gramas de substâncias semelhantes à cocaína, maconha e crack durante uma operação realizada nesta segunda-feira (26), no município de Itabaianinha.

Além das drogas, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com seis munições, duas balanças de precisão e R$ 522,90 em dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, a ação teve início após informações repassadas pela população, que ajudaram as equipes a localizar os envolvidos.

Dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia, juntamente com todo o material apreendido, para a realização dos procedimentos legais.

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