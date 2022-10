Dorense é Campeão Sergipano da Série A2

A quarta e última fase do Campeonato Sergipano da Série A2, foi finalizada na manhã do último domingo, 23, com a partida de volta entre Estanciano e Dorense. O duelo final do estadual aconteceu no estádio Augusto Franco, no município de Estância na região sul do estado.

As duas equipes apresentaram um excelente futebol e empolgou os torcedores. O primeiro tempo da final terminou no empate sem gols. Já na segunda etapa, o time do Dorense conseguiu marcar o único gol da partida com o experiente atacante Mano. O jogo acabou com a vitória do Dorense por 1 a 0. Com o resultado a equipe do Touro do Sertão conquistou o título do Campeonato Sergipano da Série A2. Além disso, as duas equipes finalistas conquistaram o acesso para a Série A1 de 2023.

A grande final foi transmitida ao vivo pela TV Atalaia, rede Record.O duelo foi exibido em tempo real, em canal aberto e através das plataformas digitais. A transmissão ao vivo em um emissora de televisão aconteceu de forma inédita na Série A2. A cobertura só foi possível após uma parceria da atual gestão da Federação Sergipana de Futebol (FSF) com a TV Atalaia.

Troféu Sidney Araújo

Com o título o time do Dorense levou pra casa o troféu Sidney Araújo. Foi uma homenagem da Federação Sergipana ao ex-jogador e ex-presidente do Estanciano. Sidney faleceu em fevereiro deste ano, após complicações de saúde. O dirigente tinha 62 anos e prestou relevantes serviços ao futebol sergipano.

Fonte: FSF