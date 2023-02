DouglasMed chega a Lagarto com produtos de qualidade e preço justo

O Grupo Farmac inaugurou seu mais novo empreendimento na cidade de lagarto, trata-se da sua 5ª loja DouglasMed e a primeira do interior do estado. Lagarto foi escolhida de maneira estratégica por ter um alto potencial na área da saúde.

A DouglasMed chega trazendo produtos toda sua linha de produtos médicos, hospitalares, fitness e bem estar visando garantir acesso a produtos que gerem saúde e bem-estar a população lagartense e das cidades circunvizinhas. Vale a pena conferir!

Além de colaboradores, amigos e familiares, a inauguração contou com a presença de convidados importantes para a capital do interior, como o vice-prefeito Fábio Frank, além de empresários e diretores de clínicas e laboratórios da cidade que se encantaram com o novo ambiente que já está aberto aos clientes.

A solenidade ainda contou com a benção do padre local que encantou com suas palavras e parabenizou a família pelo novo empreendimento.