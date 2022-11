Professor de Lagarto assume chefia do Departamento de História da UFS

Na última quarta-feira, 23 de novembro, o professor Claudefranklin Monteiro Santos foi eleito chefe do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, para o biênio 2023-2025, tendo como seu vice o Prof. Dr. Carlos Liberato.

Após quatorze anos, o historiador lagartense volta a assumir a responsabilidade de gerir um curso de nível superior, quando de sua passagem exitosa como fundador e coordenador do Curso de Licenciatura em História da Faculdade José Augusto Vieira, entre os anos 2004 e 2009.

É a segunda vez que um filho da cidade de Lagarto assume a chefia e coordenação do curso de Licenciatura em História da UFS. Antes dele, o professor Alfeu do Nascimento Santos, quando da época do Departamento de História e de Filosofia.

Segundo Claudefranklin Monteiro, era o momento de dar a sua parcela de colaboração para um curso que tem mais de 70 anos de existência: “Sou cria do DHI. Fui aluno na primeira metade dos anos 90. Retornei como professor, no dia 6 de março de 2009. Ao longo dos últimos 13 anos, procurei fazer e concluir meu doutorado na UFPE, amadurecer como pessoa, professor e pesquisador e aprender com meus colegas. Agradeço a confiança e conto com o espírito colaborativo e experiência de todo o corpo docente e também da competente equipe da secretaria, pois pretendo dar a minha contribuição de forma proativa, democrática e serena. Estou muito orgulhoso com a responsabilidade e ansioso para fazer o melhor da melhor forma possível”.