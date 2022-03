Dr. Júnior Chagas demonstra ingratidão com seu principal cabo eleitoral em Lagarto

Em entrevista concedida ao jornalista Aloísio Andrade (Prefeitinho), na Rádio Comunitária Juventude FM, na última quarta-feira, 30, o então prefeito de Poço Redondo e pré-candidato a deputado estadual, Dr. Júnior Chagas, externou sua ingratidão com seu principal articulador político e cabo eleitoral em Lagarto: o comunicador Júnior Papito.

É que ao ser questionado sobre sua penetração na cidade ternura, Dr. Júnior Chagas esqueceu do Papito e afirmou que sua capilaridade se devia aos seus recentes “melhores amigos” e a sua família que reside no povoado Jenipapo, na zona rural de Lagarto.

O tal esquecimento ou omissão chamou a atenção da classe política local, uma vez que todos sabem que o crescimento da pré-candidatura do sertanejo na região se deve ao mencionado comunicador, como bem pontuou o Blog Cotidiano Lagartense.

“Toda Lagarto sabe que o nome do Advogado Junior Chagas só se tornou conhecido em terras papajaca, através do trabalho árduo, cansativo e impoluto do articulador político e comunicador Junior Prata, que até o presente momento capitaneia o trabalho de arregimentador de lideranças e cabos eleitorais em torno do projeto do referido advogado e ainda Prefeito de Poço Redondo”, diz o blog.

E completa: “Causa espanto que em sua fala, o causídico ignora, invisibiliza e desta forma, desqualifica o labor efetuado pela sua liderança maior no município. Longe de querer causar uma celeuma, a pergunta que não quer calar é: pós escrutínio, quando as urnas papajacas apontarem o resultado numérico do nome do hoje pré-candidato, de fato, na opinião deste depois de eleito, quem realmente será o pai da criança?”.

Apesar da postura lamentável do pré-candidato, é bom lembrar que ingratidão tira a feição.