DTTU recupera motocicleta roubada no povoado Urubutinga, em Lagarto

Agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) recuperaram uma motocicleta que havia sido roubada na noite de quarta-feira (21), no povoado Urubutinga, em Lagarto.

Após receber denúncias sobre a localização do veículo, a equipe se deslocou até o Conjunto Antônio Martins de Menezes, nas proximidades do Matadouro, onde encontrou a motocicleta.

O veículo foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para a realização dos procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário.