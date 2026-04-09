DTTU restringe circulação de veículos pesados no centro de Lagarto

Após registros frequentes de veículos de grande porte causando transtornos no trânsito, o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto anunciou novas medidas para organizar o fluxo no centro comercial.

Agora, está proibida a circulação de veículos com mais de 4 toneladas na Rua Dr. Laudelino Freire e em um trecho da Avenida Presidente Vargas. A sinalização já foi instalada em pontos estratégicos da cidade.

A medida tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito, aumentar a segurança de pedestres e condutores, além de reduzir congestionamentos, principalmente diante das obras em andamento na região central.

O órgão reforça que o descumprimento da regra pode resultar em autuação conforme o Código de Trânsito Brasileiro.