Duas pessoas morrem em acidente envolvendo motocicleta e caminhonete na BR-235

Um grave acidente registrado na noite desta segunda-feira (3) resultou na morte de duas pessoas na BR-235, no município de Itabaiana.

De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete Fiat Toro. Com a força do impacto, a moto ficou presa sob o veículo.

As duas vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Até o momento, as identidades não foram divulgadas pelas autoridades.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foram acionadas para atender a ocorrência.