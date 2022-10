Assaltantes de banco com passagem por Lagarto morrem em confronto

Uma operação conjunta, na manhã do último sábado, 22, interceptou dois homens armados que estavam em deslocamento para a prática de um roubo em uma agência bancária no interior da Bahia. A ação policial foi deflagrada por policiais militares da Bahia (5º BPM e 21ª CIPM) a partir de informações repassadas pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência (Dipol), ambas da Polícia Civil de Sergipe.

Os homens encontrados na operação policial foram identificados como Fagner dos Santos Aquino, conhecido como “Bob Nelson”, 30, e José Henrique de Santana. Eles foram interceptados quando trafegavam pela rodovia BA-393, no município de Fátima (BA).

Eles estavam em deslocamento para assaltar uma agência bancária, portando armas de grosso calibre e grande quantidade de explosivos. No momento da abordagem, os homens reagiram atirando contra as equipes policiais. Após o confronto, eles foram socorridos ao hospital, mas vieram a óbito.

Conforme as informações apuradas pela Polícia Civil de Sergipe, Fagner “Bob Nelson” possuía participação em um roubo a bancos na Bahia e em Sergipe, e já havia sido preso em 2019 pelo Cope.

Histórico

Durante operação do Cope da Polícia Civil e da Polícia Militar de Sergipe, desencadeada em abril de 2019, no município de Lagarto, foram presos três integrantes de uma quadrilha baiana especializada em assaltos a banco. Seis integrantes da organização criminosa reagiram à prisão e foram mortos em confronto.

O grupo criminoso era chefiado pelo então presidiário Fagner do Santos Aquino, conhecido como “Bob Nelson”, que estava custodiado no presídio de Paulo Afonso (BA), onde cumpria pena pelo crime de roubo a banco.

Os planos do grupo criminoso eram de explodir as agências bancárias de Simão Dias, porém toda preparação do crime estava sendo monitorada pela Polícia Militar (Rondesp e agência de inteligência) da Região Metropolitana de Salvador.

Os roubos começaram a ser executados na madrugada de terça-feira, dia 2, porém o plano do grupo criminoso deu errado e os criminosos deixaram Simão Dias e foram se esconder em uma casa no povoado Açu Velho, em Lagarto. Na intervenção policial, seis bandidos morreram e dois foram presos.

Fonte: SSP/SE