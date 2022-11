Edital do concurso da Emdagro será publicado em dezembro

Segundo o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), a expectativa é de que o edital para o concurso público da Emdagro seja publicado ainda no mês de dezembro. O certame terá 55 vagas no total, com seleção de profissionais Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários e Técnicos Agrícolas.

“O secretário de Administração me deu a boa notícia de que, agora no mês de dezembro, vai publicar o edital do concurso. A pressa é por que nós temos a necessidade de convocação de servidores para o quadro efetivo da Emdagro, já que há ações que necessitam de continuidade. Daí os esforços do Estado para a realização deste concurso”, informou o governador.

Já o diretor-presidente da Emdagro, Jefferson Feitoza, observou que: “Esse concurso vem nos dar uma condição diferenciada, serão mais 55 profissionais que vão aumentar o nosso leque de atuação. Atualmente estamos atendemos 30% dos agricultores familiares do estado. Com os novos servidores, nós queremos atingir mais. Então, é imprescindível a realização desse concurso. É um verdadeiro presente que o Governo do Estado proporciona à sociedade rural”.