Confira a lista: 32 locais de votação foram alterados em Sergipe

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) orienta que os eleitores das Zonas Eleitorais a seguir relacionadas fiquem atentos às mudanças referentes a alguns locais de votação. As alterações são provisórias e se devem a fatores como obras/reformas em andamento que não serão concluídas até o dia do pleito e a locais de votação sem acessibilidade.

Quatorze municípios contém locais de votação transferidos provisoriamente: Aracaju, Canindé de São Francisco, Pedrinhas, Itabaiana, Santo Amaro das Brotas, Maruim, Santana do São Francisco, Rosário do Catete, Propriá, Poço Verde, Simão Dias, Poço Redondo, Tomar do Geru, Nossa Senhora do Socorro,

Segue a relação dos Locais de Votação alterados.

1ª Zona Eleitoral de Aracaju

– As seções 99, 100, 101, 102 da Escola Estadual Paulo Freire funcionarão no 1º ANDAR da Escola Estadual José Augusto Ferraz, situado na Av. João Rodrigues, 128, Bairro Industrial.

– As seções 103, 104, 105, 232 da Escola Estadual Paulo Freire funcionarão na Escola Municipal Dom José Vicente Távora, situada na Rua Manoel Preto, 26, Bairro Industrial.

– As seções 03, 04, 05, 06, 07, 08 do Escola Estadual Francisco Rosa Santos funcionarão no Espaço CUIDAR (Antiga CSU), situado na Praça Osvaldo Mendonça, s/n, Bairro Bugio.

– As seções 230, 242, 278, 279, 293, 522 da Escola Estadual Francisco Rosa Santos funcionarão no 1º andar da Escola Municipal Oviedo Teixeira, situada na Rua Tânia da Mota Paixão, s/n, Bairro Olaria.

– A seção 519 da Escola Estadual Professora Maria das Graças Azevedo Melo funcionará na Escola Municipal Etelvina Amália de Siqueira, situada na Av. Euclides de Figueiredo, 2247, Porto Dantas.

– A seção 529 da Escola Municipal Monsenhor João Moreira Lima funcionará no CRAS – Carlos Fernandes de melo, situado na Av. Paulo Figueiredo Barreto, s/n, Lamarão.

2ª Zona Eleitoral de Aracaju

– As seções 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,177 da Escola Estadual General Siqueira funcionarão no Centro Estadual De Educação Profissional José Figueiredo Barreto, situado na Rua Laranjeiras, 1919, Centro.

– As seções 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 da Escola Estadual John Kennedy funcionarão na Escola Estadual Severino Uchôa, situada na Rua dos Estudantes, S/N, Getúlio Vargas.

– As seções 525, 526, 527, 528, 529, 955 do Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração De Jesus funcionarão na Escola Estadual Augusto Maynard, situada na Rua Dom José Thomaz, 106, São José.

– As seções 608, 624, 628, 991, 635, 649 da Escola Estadual Professor Gonçalo Rollemberg Leite funcionarão no Colégio Purificação, situado na Av. Padre Nestor Sampaio, 307, Luzia.

4ª Zona Eleitoral de Pedrinhas

– as seções 50, 208 do Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes funcionarão na Escola Municipal Adília Alves De Andrade, situada na Rua Governador João Alves Filho, 200, Centro.

– as seções 47, 48, 49 do Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes funcionarão no Colégio Gennius Maximus, situado na Rua Governador João Alves Filho, 15, Centro.

9ª Zona Eleitoral de Itabaiana

– as seções 202, 203, 264 da Escola Municipal Professora Maria Elizete Santos, funcionarão no Colégio Monteiro Lobato Unidade Chiara Lubick, situado na Avenida João Correia dos Santos, 601, Chiara Lubick.

– as seções 217, 241, 251 da Escola Municipal Luiz Floresta – Povoado Bom Jardim –, funcionarão no Instituto Federal De Sergipe – Campus Itabaiana, situado na Av. Padre Airton Gonçalves Lima, 1140, São Cristóvão.

– As seções 43, 44, 45, 46, 47, 162 da Escola Estadual Eduardo Silveira funcionarão no Colégio Sagrado Coração De Jesus, situado na Rua Maria dos Anjos Bispo, 17, Centro.

– As seções 37, 38, 39, 40, 41, 42 da Escola Estadual Eduardo Silveira funcionarão no Centro Educacional Judite Dantas de Andrade, situado na Rua Josué Passos, 735, Serrano.

– as seções 49, 50, 51, 52 doColégio Estadual Vicente Machado Menezes, (Antigo Isabel Esteves), funcionarão na Escola Municipal Prof.ª Clara Meireles Teles, situada na Av. Manoel Antônio dos Santos, 865, Centro.

11ª Zona Eleitoral de Santo Amaro das Brotas

– as seções 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 179 do Ginásio Rogaciano Magno Leão Brasil, funcionarão na Escola Municipal Nelson Ferreira Lima, situada na Rua Dep. Euclídes Paes Mendonça, S/N, Comendador Travassos.

14ª Zona Eleitoral de Maruim

– as seções 15, 22, 89, 94, 101 do Colégio Estadual Dr. Alcides Pereira funcionarão na Escola Municipal São José, situada na Rua Josilda de Melo Dantas, S/N, São José.

– as seções 9, 10, 11, 12, 13, 14 do Colégio Estadual Dr. Alcides Pereira funcionarão no Centro Educacional Maruinense – CEMA, situado, Rua Barão do Rio Branco, 66, Centro.

14ª Zona Eleitoral de Rosário do Catete

– as seções 31, 35, 40, 66 do Colégio Estadual Leandro Maciel funcionarão no Grupo SenadorLeandro Maciel, situado na Praça Cap. Queirós, 221, Centro.

– as seções 77, 83, 93, 197 doColégio Estadual Leandro Maciel funcionarão no prédio da antiga Secretaria de Educação (ao lado da Escola José Sotero), situada na Rua Antônio Deodoro de Jesus, S/N, Centro.

15ª Zona Eleitoral de Santana do São Francisco

– as seções 150, 280 da Escola Municipal Agesislao Batista Martins Soares, funcionarão na Escola Estadual Prof. Gomes Neto, situada na Rua Tiradentes, 228, Povoado Saúde.

19ª Zona Eleitoral de Propriá

– As seções 36, 37, 42, 69 da Escola Municipal Leonor Barreto Franco funcionarão no Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, situado na Rua Bela Vista, 165, Centro.

22ª Zona Eleitoral de Poço Verde

– As seções 242, 243, 244 da Escola Municipal Gilberto Amado funcionarão na Creche Municipal Josefa Ferreira dos Santos, situada na Rua Antônio Benício, S/N, bairro Nação.

– As seções 245, 246, 260 da Escola Municipal Valdemar Martins de Castro funcionarão na Creche Municipal Josefa Ferreira dos Santos, situada na Rua Antônio Benício, S/N, bairro Nação.

22ª Zona Eleitoral de Simão Dias

– A seção 108 doSetor de Educação funcionará na Escola de 1º e 2º Dr. Milton Dortas, situada na Av. Construtor João Antônio de Santana, 623, Centro.

– A seção 163 da Escola Estadual Aglomerado do Sítio Jacaré funcionará no Grupo Escolar Pedro Almeida Valadares, situada no Povoado Pau de Leite.

27ª Zona Eleitoral de Aracaju

– As seções 70, 71, 72, 214, 238, 252, 282, 367 da Escola Estadual Prof. Joaquim Vieira Sobral funcionarão na Faculdade Pio Décimo, situada na Av. Pres. Tancredo Neves, 5655, Jabutiana.

– As seções 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 475 da Escola Estadual Santos Dumont funcionarão na Universidade Tiradentes – Campus Farolândia, situada na Av. Murilo Dantas, 300, Farolândia.

As seções 463, 487, 498, 534 do Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração De Jesus – Unidade Farolândia – funcionarão na Universidade Tiradentes – Campus Farolândia, situada na Av. Murilo Dantas, 300, Farolândia.

– As seções 549, 562, 574, 583da Secretaria Municipal de Saúde funcionarão no Colégio Liceu de Estudos Integrados, situado na Rua Marginal, 34, Coroa do Meio.

– As seções 25, 26, 170, 380 do Colégio Brasil funcionarão na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira, situada na Av. Monteiro Lobato, 381, Atalaia.

– As seções 559, 571, 584 do Colégio Negreiros funcionarão na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira, situada na Av. Monteiro Lobato, 381, Atalaia.

– As seções 555 e 577 do Espaço Cuidar funcionarão na Unidade de Qualificação Profissional Santa Maria, situada na Av. Alexandre Alcíno, 2543, Santa Maria.

28ª Zona Eleitoral de Canindé de São Francisco

– As seções 112, 113, 114, 119, 131da Escola Municipal Edna Apolônio Neta funcionarão no Colégio Pio Décimo, situado na Rua A, S/N, Bairro Olaria

– A seção 120 da Escola Municipal Agrovila funcionará na Escola Municipal Pró-Infância Joana Darc de Santana Feitoza Xavier, conhecida como Creche Municipal, situada na Av. Des. José Artêmio Barreto, Estr. p/ Poço Redondo, S/N, Agrovila.

– A seção 147 da Escola Municipal Pró-Infância Joana Darc de Santana Feitoza Xavier, está agregada à seção 120 e funcionará na Escola Municipal Pró-Infância Joana Darc de Santana Feitoza Xavier, conhecida como Creche Municipal, situada na Av. Des. José Artêmio Barreto, Estr. p/ Poço Redondo, S/N, Agrovila.

28ª Zona Eleitoral de Poço Redondo

– As seções 44, 45 da Escola Municipal Leonor Barreto Franco funcionarão no Colégio Estadual Professora Noêmia de Souza, situado na Rua Santos Dumont, S/N, Santa Rosa do Ermínio, Centro.

– As seções 23, 24 do Colégio Municipal Menino Deus funcionarão na Escola Estadual Teotônio Alves China, situado na Av. 31 de Março, 99, Centro.

– A seção 89 da Escola Municipal Lourival Félix funcionará no Posto de Saúde do Povoado Jacaré.

30ª Zona Eleitoral de Tomar do Geru

– A seção30 da Escola Estadual D. José Vicente Távora funcionará na Escola Municipal Antônio Aguiar Velames, situado na Rua Senhor do Bonfim, 329-337, Centro.

34ª Zona Eleitoral de Nossa Senhora do Socorro

– As seções 345, 353 da Escola Municipal Profª Maria Cristina Amaro (antigo anexo Barquinho Amarelo) funcionarão na Escola Municipal Professora Maria Rizonete Silva, situado na R. A-24, 84, Conj. Marcos Freire II.

