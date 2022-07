Eleições 2022: Fábio Mitidieri aparece em primeiro em pesquisa estimulada

O pré-candidato ao governo do Estado de Sergipe Fábio Mitidieri (PSD) aparece em primeiro lugar em pesquisa estimulada CTAS Capacitação e Consultoria Eireli / CTAS Tecnologia, divulgada pela Fan FM na manhã desta segunda-feira, 04. Fábio está com 29,24% das intenções de voto, contra 15,75% do segundo colocado, Rogério Carvalho. Alessandro Vieira aparece com 10,59%.

Registrada em 24 de junho junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, a pesquisa ocorreu entre os dias 25 e 28 de junho, ouvindo 1.067 pessoas de forma estimulada, quando se apresenta os nomes dos pré-candidatos aos entrevistados. A pesquisa apresentou também alto número de eleitores indecisos, 23,33% e de votos nulos ou brancos, com 13,5%.

Candidato do governo, Fábio vem trabalhando propostas para Sergipe avançar nas áreas de geração de emprego, renda e combate à fome. Em suas falas, ele ressalta que ser o nome do grupo governista não representa continuidade e explica o porquê.

“Sou o candidato do governo, mas não sou continuidade. O que proponho é avanço e vou trabalhar para isso. Sergipe hoje tem uma situação financeira estável, com boa capacidade de pagamento, o que favorece a atração de investimentos. Nosso plano de governo é voltado para gerar emprego, renda e combater a fome. Pesquisas”, afirma.