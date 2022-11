Em 2022, Lagarto registrou morte por Chikungunya e gestantes com Zika

Dados do Núcleo de Endemias da Secretaria de Estado da Saúde (SES) revelam que até o último dia 14, o Estado de Sergipe registrou 4.641 casos confirmados de Dengue neste ano de 2022, contra 12.662 notificações. As informações também acusam 12 óbitos pela doença, ocorridos nos municípios de Arauá, Areia Branca, Canindé do São Francisco, Capela, Carira, Itabaianinha, Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo e São Cristóvão.

Em relação à Chikungunya, foram registrados 3.470 casos confirmados e 7.719 notificações, conforme informações da gerente do Núcleo de Endemias, Sidney Sá, acrescentando que a doença levaram duas pessoas a óbito nos municípios de Lagarto e São Cristóvão.

A Zica vírus também apresentou um número expressivo de notificações durante este ano. Foram 1.248 registros, com 119 casos confirmados, sendo três em gestantes, ocorridos nos municípios de Lagarto e Umbaúba.

Cabe destacar que a infecção pelo Zika vírus na gravidez representa risco para o bebê, isso porque o vírus consegue atravessar a placenta e atingir o cérebro do bebê e comprometer o seu desenvolvimento, resultando na microcefalia e outras alterações neurológicas, como falta de coordenação motora e deficiência cognitiva.